Сейчас большинство крупных банков РФ находятся под санкциями, а потому и так не могут использовать SWIFT.

В России решили запретить финучреждениям пользоваться международной системой данных о денежных переводах SWIFT, от которой большинство российских банков и так были отключены в рамках западных санкций. Соответствующее распоряжение издал Центробанк России.

Решение вступит в силу с 1 октября. С этого момента банки страны будут обязаны использовать только российские сервисы и только российскую финансовую инфраструктуру для передачи финансовой информации при переводах средств в пределах территории России.

Как утверждают в Центробанке РФ, это позволит обеспечить "надежность, бесперебойность и безопасность" обмена финансовой информацией при проведении денежных операций.

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Система SWIFT в России

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ, в числе которых было отключение российских банков от глобальной системы информирования о банковских платежах SWIFT.

Отключение российской банковской системы от SWIFT происходило в несколько этапов, последний раз – в феврале. К настоящему моменту от системы отключены практически все крупные банки России. В системе остаются только небольшие, в основном региональные финучреждения.

После аннексии Крыма и введения первых санкций в России начали создавать свой аналог SWIFT для внутреннего пользования, очевидно, готовясь к новой волне санкций после планируемого нового вторжения в Украину. В 2022 году внутренний аналог SWIFT россияне начали использовать и для внешних связей, в частности с Ираном.

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