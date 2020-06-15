Atlantic Council: Кредит МВФ дает Украине возможности, которые следует использовать как можно скорее

У украинского правительства появились доступ к международным финансовым рынкам и возможность сделать государственные выплаты еще более защищенными.

9 июня исполнительный совет МВФ наконец утвердил новую программу для Украины. Стране предложили 5 миллиардов евро в режиме stand by на 18 месяцев. Первая выплата прошла сразу.

Программу МВФ ждали долго. На самом деле администрации президента Владимира Зеленского пришлось довольно долго работать, чтобы получить одобрение. Сначала были ожидания, что фонд предложит Киеву расширенное финансирование на три года на условиях проведения реформ. Вместо этого он получил стандарту программу для стран, которые переживают финансовый кризис.

Об этом на страницах Atlantic Council пишет старший научный сотрудник организации Андерс Аслунд. Он отмечает, что переход Украины на условиях stand-by также ослабил требования МВФ. Фонд сосредоточился на двух фундаментальных условиях из прошлой программы. И Украина их выполнила. Украинский парламент принял закон о рынке земли в марте, а в середине мая - поддержал банковский закон, который не позволяет вернуть 104 банка-банкрота их бывшим владельцам. Стандартные же макроэкономические условия, такие как дефицит бюджета и обменный курс, не вызывали никаких беспокойств.

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Аслунд отмечает, что решение МВФ служит сигналом об одобрении для других кредиторов. Новая программа фонда открывает дорогу для еще минимум двух миллиардов долларов финансовой помощи от Всемирного банка и Евросоюза.

"Это означает, что Украина может чувствовать себя достаточно защищенной, учитывая ее внешние финансовые нужды до конца года", - пишет автор.

Сегодня валютные резервы Украины составляют 25,4 миллиарда долларов. Это добавляет уверенности. Обменный курс национальной валюты в свободном плавании стабилизировался на уровне 26,5-27 гривень за доллар. Глобальные финансовые рынки успокоились. А доходность украинских долгосрочных евробондов сократилась до 6% годовых. Это означает, что у Украины теперь есть отличный доступ к международным финансовым рынкам.

МВФ объяснил переход от среднесрочной на краткосрочную программу реакцией на глобальную финансовую ситуацию на фоне пандемии коронавируса. Никто не может точно сказать, что произойдет с глобальной экономикой. Но в целом прогнозы говорят, что последствия будут тяжелые. За это МВФ хочет, чтобы деньги как можно быстрее поступали, куда нужно. Поэтому он разработал новый инструмент быстрого финансирования с минимальными условиями, которым уже пользуются десятки бедных стран.

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Комментируя новую программу для Украины, МВФ сделали заявление, которое четко дает понять, что фонд считает новую программу важной опорой для страны во времена, когда она пытается разобраться с кризисом, вызванным коронавирусом. Также фонд четко определил базовые условия, которые нужно выполнить для движения вперед. В частности, Национальный банк должен быть независимым, а серьезные усилия должны быть нацелены на то, чтобы вернуть деньги после банкротства банков.

Аслунд отмечает, что сюрпризом в заявлении МВФ было то, как фонд непривычно для себя выразил беспокойство и определил две четкие угрозы для Украины. Внешняя угроза связана с коронавирусом, а внутренняя - с ограниченной приверженностью к основательной экономической политики.

"Риски для новой программы очень большие. Неопределенность через тяжесть и продолжительность глобального экономического обвала особенно высока. С внутренней точки зрения, неопределенность в отношении направления экономической политики остается значительной", - отметили в фонде.

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"Заявление МВФ довольно длинное, но между строками сообщение украинскому правительству четкое: вы выполнили наши условия, но мы все еще не доверяем вам", - считает Аслунд.

Для Украины решение МВФ об открытии новой программы стало большим облегчением. При данных условиях украинскому министерству финансов следовало бы использовать возможность продать значительное количество евробондов, чтобы сделать государственные выплаты еще более защищенными. По мнению Аслунда, это стоит сделать как можно скорее, пока есть возможность.

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