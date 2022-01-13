В то же время необходимо декларировать специальный счет.

"Ковидную тысячу", полученную в рамках программы "еПоддержка", не нужно декларировать.

Об этом сообщает в Facebook Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

В сообщении отмечается, что программа для вакцинированных граждан "еПоддержка" "уже работает на полную".

"Нужно ли указывать тысячу гривен как доход? Нет, ведь эти средства не являются доходом для целей декларирования", - отмечают в НАПК.

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В сообщении отмечается, что денежную помощь в размере 1 тыс. грн от государства вакцинированные граждане получат не наличными, а как цифровой ваучер, который можно будет потратить только на определенный перечень услуг и товаров. К тому же, если их не использовать в течение 4-х месяцев, они автоматически вернутся в государственный бюджет.

"Поскольку средства, полученные в рамках программы, будут предоставляться исключительно в безналичной форме, будут зачисляться на специальный счет, не будут подлежать налогообложению, то такие средства не являются доходом. Следовательно, их не нужно будет указывать в декларации", - отмечают в НАПК.

В то же время в Агентстве отмечают, что необходимо декларировать специальный счет.

"Счет необходимо указать в разделе 12.1. "Банковские и другие финансовые учреждения, в которых открыты счета субъекта декларирования или членов его семьи", - отмечают в НАПК. При этом напоминают, что для гражданина, который желает принять участие в программе, будет открываться виртуальный счет, и если такой счет будет открыт в течение не менее половины дней в течение отчетного периода (для декларации перед увольнением) или по состоянию на конец отчетного периода (для деклараций всех видов), то его нужно будет декларировать.

"Важно: открытый текущий счет со специальным режимом использования для зачисления помощи в рамках программы "єПідтримка" закрывается банком (без заявления получателя пособия) через 4 месяца со дня зачисления помощи, независимо от факта ее использования", - отмечают в НАПК и напоминают, что кампания декларирования продлится до 31 марта 2022 года.

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