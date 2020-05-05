Бизнес профинансировал фонд борьбы с COVID-19 при Офисе президента на 374 миллиона: куда пошли деньги (инфографика)

По словам замруководителя Офиса, это негосударственные средства, за которые закупались медицинские товары и средства индивидуальной защиты для борьбы с распространением коронавируса в Украине.

Общий бюджет фонда по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента Украины составил 374 млн 620 тыс. грн, из них 155,6 млн грн израсходовано на закупку продукции у украинских поставщиков.

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Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Тимошенко напомнил, что полтора месяца тому назад президент Владимир Зеленский провел встречу с большим бизнесом, на которой говорилось о борьбе с коронавирусом.

«Было решено, что они (представители бизнеса - УНИАН) будут помогать стране проходить этот этап именно по закупке средств защиты для наших врачей, а также для других служб - полиции, пограничников и так далее. Бизнес согласился и фактически внес деньги в этот фонд. И из этого фонда начались закупки средств защиты. Хочу сразу подчеркнуть: это деньги бизнеса, это не бюджетные деньги», - сказал Тимошенко.

По его словам, в то время в украинских больницах ситуация с обеспечением медицинскими средствами была крайне неудовлетворительной - их фактически не было.

«Мы запустили так называемый воздушный мост. Мы начали сотрудничать с различными авиакомпаниями по поставкам этих средств защиты из Китая. У нас фактически было три вида грузов. Первый - это то, что закупал и привозил фонд в интересах наших врачей, полицейских. За эти самолеты платил все средства фонд. Второй вид грузов - это те же средства защиты и медицинское оборудование, которые закупал бизнес и передавал в больницы или централизованно в Министерство здравоохранения. За эти поставки также платил фонд», - сообщил заместитель руководителя Офиса президента.

Третий вид груза - для наполнения аптечных сетей и магазинов, где наблюдался дефицит средств индивидуальной защиты.

«99% из этого - это были обычные трехслойные маски, которых у нас на тот момент в аптеках практически не было. А если были, то их цена была 20 или 25 гривень... И вот они (коммерческие компании - УНИАН) к нам обратились: «Можете ли вы нам предоставить возможность летать из Китая?» Потому что фактически из Китая никаких поставок невозможно было делать или же они были очень дорогими. Мы им предоставили такую возможность, соединили их напрямую с авиакомпаниями, и они за свои грузы - за маски, которые они привозили, - оплачивали самолеты сами», - сообщил Тимошенко.

Благодаря этому за две-три недели в Украине удалось снизить цену масок в аптеках с 20-25 гривень до 8-10 гривень, сказал он.

«То есть фактически тем, что мы разрешили коммерческим компаниям привозить маски, мы снизили существовавшую цену и наполнили украинский рынок масками», - отметил заместитель руководителя Офиса президента.

В соответствии с оперативным отчетом, общий бюджет фонда по ликвидации последствий COVID-19 при ОП составил 374 млн 620 тыс. грн. У 12 украинских поставщиков было закуплено продукции на 155,6 млн 000 грн, у семи иностранных поставщиков - на 182,6 млн грн.

На авиационную доставку медсредств было израсходовано 33,6 млн грн. Расходы на таможенное оформление, логистику и грузовые услуги составили 286 тыс. грн.

Состоялось 10 рейсов в китайский город Сямэнь, 4 рейса - в Гуанчжоу, 3 рейса - в Пекин, а также 4 рейса - в Сеул (Республика Корея).

Было закуплено: респираторов - 1 млн 127 тыс. по средней цене 74,32 грн/единица, костюмов биозащиты - 173 тыс. по средней цене 416,16 грн/единица, костюмов биозащиты многоразового использования - 12 тыс. по средней цене 1050 грн/единица, защитных очков - 60 тыс. по средней цене 111,52 грн/единица, ПЦР-тестов иностранного производства - более 100 тыс. по средней цене 231,2 грн/единица, наборов для ПЦР-тестирования украинского производства - 600 тыс. по средней цене 58,02 грн/единица, защитных экранов для лица - 50 тыс. по средней цене 46,78 грн/единица, термометров - 21,5 тыс. по средней цене 17,7 грн/единица, экспресс-тестов - 150 тыс. по средней цене 173 грн/единица, более 6 млн медицинских перчаток и много других спецсредств и оборудования.

«Вы видите цены - они очень низкие даже для китайского и корейского рынков. Это цены, за которые мы фактически «выбивали» средства защиты в Китае», - заявил Тимошенко.

В дальнейшем доставленные средства защиты распределялись через департаменты здравоохранения в каждую область Украины, а также на нужды полиции, пограничников, военных и сотрудников других ведомств, которые работают в тесном контакте с населением, добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 5 мая зарегистрировано 12 тыс. 697 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за минувшие сутки - 366 новых случаев заболевания.

Кабмин в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продлил его до 11 мая. Вчера, 4 мая, правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений для бизнеса.