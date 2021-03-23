Журналисты продолжили свое расследование о схеме контрабанды элитных авто через Одессу.
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"Государственная таможенная служба Украины начала внутреннюю проверку, и причастных к сделке одесских таможенников, надеемся, привлекут к ответственности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что таможенники годами зарабатывают на завозе автомобилей – элитных и масс-маркета – по ценам, заниженным как минимум вдвое.
"Кто конкретно на таможне может быть причастен к вип-контрабанде? Наш эксклюзив – дальше", - подчеркивают в программе.
Подробнее об этом можно узнать из следующего видеоматериала:
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