Эффективность налоговой и таможни можно будет оценить в конце года – Минфин

По словам министра, на данном этапе формируются команды ведомств.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что об эффективности работы налоговой и таможни можно будет судить в конце текущего года.

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"Вопрос эффективности работы таможни и налоговой - на моем личном контроле. Доволен ли я работой налоговой и таможни? Сегодня об этом рано говорить. Мы об этом можем сказать только в декабре, когда нам не нужно вносить изменения в бюджет, и мы сможем четко сказать, что профинансируем все расходы", - сказал Марченко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По словам министра, на данном этапе формируются команды, и работа таможни и налоговой будет оценена ближе к концу года.

Как сообщал УНИАН, новая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом предусматривает продолжение реформы налоговой и таможенной служб, в частности, создание на базе ведомств единых юридических лиц.

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