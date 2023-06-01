Решение было принято при поддержке большинства как демократов, так и республиканцев.

Палата представителей США одобрила законопроект о приостановлении потолка госдолга в размере 31,4 трлн долл. Решение было принято при поддержке большинства как демократов, так и республиканцев.

Как сообщает Reuters, законопроект приостанавливает лимит заимствований федерального правительства до 1 января 2025 года. Как говорится в материале, этот срок позволит Байдену и Конгрессу отложить политически рискованный вопрос до президентских выборов в ноябре 2024 года.

"Это соглашение является хорошей новостью для американского народа и американской экономики… Я призываю Сенат принять его как можно скорее, чтобы я мог подписать его как закон", - отметил президент США Джозеф Байден

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Законопроект также ограничит некоторые государственные расходы в течение следующих двух лет, ускорит процесс получения разрешений на определенные энергетические проекты, вернет неиспользованные средства, выделенные на борьбу с COVID-19, и расширит требования к работе в рамках программ продовольственной помощи, включив в них дополнительных реципиентов.

Риск дефолта в США

По состоянию на середину апреля 2023 года впервые за 12 лет риски, что США не заплатят по долгам выросли до максимума.

Министр финансов Джанет Йеллен 16 мая заявляла, что у США могут закончиться деньги для оплаты своих счетов до 1 июня, если Конгресс не поднимет или не приостановит лимит долга. Но 27 мая Минфин США подвинул крайний срок для повышения лимита государственного долга на 5 июня.

По состоянию на 28 мая 2023 года Белый дом и переговорщики Республиканской партии достигли предварительного соглашения, чтобы поднять потолок долга США и предотвратить дефолт, который грозил потрясениями в глобальной экономике. Сообщалось, что увеличение потолка долга должно быть завершено к 5 июня, чтобы избежать исторического дефолта США.

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