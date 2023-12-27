Эксперты считают, что все возможные способы конфискации денег ЦБ являются незаконными.

В Конгрессе проходит законопроект о рефинансировании для украинцев, который предусматривает предоставление полномочий президенту США конфисковать миллиарды долларов российского центрального банка для передачи Украине. Однако его реализация может нарушить международное законодательство, пишет Bloomberg.

Журналисты отмечают, что американские чиновники присматриваются к замороженным активам российского ЦБ на счетах в западных странах на сумму около 300 млрд долларов.

Указано, что действие такого закона будет распространяться только на суверенные российские средства в США, которые составляют лишь несколько миллиардов долларов. Большая часть российских денег находится в Европе. Но пример США может вдохновить европейских чиновников.

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Эксперт юридической школы Вандербильта Ингрид Бранк, цитируемая в статье, считает, что существует три законных способа конфискации суверенных активов, однако ни один из них не доступен в нынешнем контексте. Один путь ведет через Совет Безопасности ООН, который может наложить репарации. Но Россия обладает право вето и может заблокировать решение.

Другой путь проложен через международное мирное соглашение. Но это доступен только после окончания войны, а деньги Украине нужны уже сейчас.

По словам эксперта, третьим вариантом является обычное международное право. В отличие от договорного, оно является совокупностью прецедентов. Такое право разрешает "контрмеры" против стран, нарушающих закон. Но разрешение на это имеет в данном случае Украина. Существуют лишь единичные прецеденты применения третьими странами, и ни одного из них – в масштабах изъятия валютных резервов страны.

Бранк отмечает, что контрмеры не предназначены для самопомощи третьим странам, которые хотят компенсировать ущерб странам-партнерам, ставшим жертвами агрессии.

Bloomberg указывает, что созданный в США законопроект предлагает другой путь – вписывает право на конфискацию во внутреннее законодательство. Однако это даст сигнал Китаю и другим странам, имеющим напряженные отношения с США, что активы их центробанков могут быть также конфискованы в определенных случаях. В долгосрочной перспективе это может подорвать американскую мощь.

"Однако более насущная проблема заключается в том, что принятие специальных законов для ареста суверенных активов будет выглядеть лицемерно для большинства стран мира... Захватывая российские активы с помощью специально разработанного законодательства, Вашингтон будет подпитывать этот нарратив лицемерия и еще больше отталкивать так называемый Глобальный Юг", – пишет издание.

Автор статьи считает, что США и ЕС должны помогать Украине за счет собственных ресурсов.

Замороженные активы РФ

Ранее УНИАН писал, что администрация Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками, чтобы направить замороженные российские активы в помощь Украине. Поддержка такой меры растет в Конгрессе, что "вселяет оптимизм" в Администрацию президента США.

С тем Россия готова разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон решит конфисковать российские активы или сделает ставку на военную эскалацию в Украине.

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