Соответствующие переговоры с властями Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии в последнее время ускорились.

Администрация Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками, чтобы направить замороженные российские активы на помощь Украине.

В издании The New York Times со ссылкой на источники пишут, что поддержка такой меры растет в конгрессе, что "вселяет оптимизм" в администрацию президента США.

Собеседники издания рассказывают, что соответствующие переговоры с властями Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии в последнее время ускорились, потому что в США хотят разработать стратегию к 24 февраля 2024 года - второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Речь идет о примерно 300 миллиардах долларов российских активов.

Видео дня

Байден пока не подписал стратегию передачи. Как пишет NYT, политики должны определить, направят ли средства Украине напрямую или будут использовать в интересах Киева другими способами.

Также они обсуждают, какие ограничения могут быть связаны с этими активами. В том числе - могут ли их тратить на военные действия или только на восстановление экономики страны.

Передача замороженных российских активов Украине

До этого министр финансов США Джанет Йеллен говорила, что без согласия Конгресса изъятие средств "не является чем-то, что разрешено законом в Соединенных Штатах". Прецедента, как пишет The New York Times, опасались и некоторые высокопоставленные американские чиновники, потому что из-за конфискации другие страны могут отказаться хранить свои сбережения в Федеральной резервной системе в Нью-Йорке или в долларах.

Федеральный генеральный прокурор Питер Франк подал заявление в высший региональный суд Франкфурта-на-Майне, чтобы конфисковать сотни миллионов евро российских средств, пишет Spiegel со ссылкой на собственные источники. Журналисты отмечают, что прокуратура хочет перечислить в государственную казну более 720 миллионов евро замороженных средств дочерней компании Московской фондовой биржи, которые находятся в немецком филиале американского банка JPMorgan.

Вас также могут заинтересовать новости: