Компания “Агро Газ Трейдинг” проавансировала деятельность ОПЗ на 1 млн долларов - Владимир Колот

Напомним, ОПЗ восстановил свою работу в августе 2019 года после полуторагодичного простоя.

У компании “Агро Газ Трейдинг”, являющейся поставщиком давальческого сырья для Одесского припортового завода, отсутствуют какие-либо задолженности перед ОПЗ, более того - по состоянию на начало июня 2020 года АГТ проавансировала будущие отгрузки продукции завода на сумму более 1 млн долларов.

Об этом заявил партнер АГТ Владимир Колот в интервью “РБК-Украина”.

Отвечая на вопрос о том, что в СМИ распространялись информация о наличии задолженности АГТ перед ОПЗ, Колот отметил следующее: “Это даже не домыслы, а совершенно однозначные манипуляции со стороны конкурентов или недоброжелателей. В преддверии предстоящего конкурса они хотят ослабить позицию одного из потенциальных победителей - «АгроГазТрейдинга» - и для этого используют такие приемы недобросовестной конкуренции. По состоянию на начало июня перед ОПЗ с нашей стороны существовала переплата более 1 млн долл. США, то есть мы по факту авансируем предприятие, проявляя свое ответственное партнерское отношение. Поэтому говорить о какой-либо задолженности не приходится. Все обязательства перед ОПЗ за 10 месяцев сотрудничества мы полностью выполнили. Более того, помимо изначальных договорных обязательств, мы также обеспечили завод дополнительными источниками заработка, в том числе на комиссионных сделках, продажах продукции на внутренний рынок и др.”.

Александр Горбуненко, генеральный директор и управляющий партнер АГТ, сообщил, что ставка переработки тонны карбамида и аммиака, которую АГТ выплачивает ОПЗ, составляет 51 доллар и 49 долларов соответственно (без НДС). Горбуненко подчеркнул, что у АГТ есть долгосрочный горизонт планирования, и компания намерена продолжать сотрудничество с ОПЗ в дальнейшем.

Напомним, ОПЗ восстановил свою работу в августе 2019 года после полуторагодичного простоя. Более 90% продукции ОПЗ реализуется на внешнем рынке - крупнейшим покупателем является Индия.

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