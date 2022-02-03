Главная криптовалюта потихоньку продолжает восстанавливаться после полугодовых минимумов.

Биткоин продолжает лихорадить. За два месяца с небольшим главная криптовалюта мира потеряла почти половину своей цены, опустившись с исторического максимума в $69 тыс. до текущих уровней в $36,9 тыс.

При этом эксперты рынка убеждены, что биткоин входит в последнюю фазу падения, после которой последует рост. На фоне таких прогнозов опытный криптоаналитик Бенджамин Коуэн спрогнозировал, что при наилучших условиях биткоин способен вернуться к росту через три недели.

Коуэн сделал такой вывод, основываясь на исторических данных. Эксперт напомнил, что каждый раз, когда биткоин опускается ниже линии поддержки "бычьего" рынка проходит в среднем от трех до шести месяцев, прежде чем актив возвращается к росту.

Сейчас идет 9-ая неделя, говорит Коуэн. Поэтому реалистичные сроки, когда биткоин начнет свое восстановление, составляют три недели "по самым скромным оценкам". Наиболее положительный сценарий может реализоваться только в случае длительного восстановления фондового рынка США, отметил аналитик.

Если мы увидим, что Nasdaq и S&P продолжают падать, будьте уверены, что биткоин, скорее всего, тоже упадет. И это не обязательно означает, что с криптовалютой что-то не так. Принципиально ничего не изменилось, просто инвесторы стараются меньше рисковать.

По состоянию на 3 февраля биткоин торгуется по $36,9 тыс. Криптовалюта продолжает восстанавливаться после того, как 24 января ее курс обвалился до июльских минимумов в $32,9 тыс. С того момента цена биткоина выросла почти на 17%.

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Ранее эксперты рынка советовали инвесторам потихоньку избавляться от мемной крипты. Отмечается, что с дальнейшим формированием крипторынка неминуемо его естественное очищение от такого рода проектов-пустышек.

В качестве примера эксперты приводят ситуацию с Илоном Маском и "Макдоналдсом", когда на хайпе был создан токен Grimacecoin, стоимость которого буквально за пару часов выросла с 0,008 долларов до 2,08 долларов. То есть, временный рост составил более 285 000%. Однако со временем цена упала до $0,60.

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