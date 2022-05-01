Китай хочет защититься от санкций США, подобных тем, которые были введены против России после ее вторжения в Украину.

Китайские регулирующие органы провели экстренное совещание с местными и иностранными банками, на котором обсудили, как они могут защитить зарубежные активы Китая от санкций США.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Китай хочет защититься от санкций США, подобных тем, которые были введены против России после ее вторжения в Украину.

Во внутренней встречи, прошедшей 22 апреля, приняли участие представители Центрального банка и Министерства финансов Китая, а также руководители местных и международных банков.

Напомним, ранее в МИД Китая заявили, что страна не заинтересована в Третьей мировой войне и выступает за поддержку мирного урегулирования ситуации в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: