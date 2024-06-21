Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,82 грн, евро - 43,86 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 21 июня, снизился на 5 копеек и составляет 40,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 44,15 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,30 грн, евро - по курсу 43,15 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не менялся и составляет 40,82 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 19 копеек - до 43,86 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 40,85 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,75 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 10 копеек - 44,10 грн/евро (курс продажи - 43,90 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на пятницу, 21 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,52 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 43,43 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 14 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в конце июня курсовые колебания будут происходить чуть ли не ежедневно, однако в новых коридорах.

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