Продать доллар можно в среднем по курсу 40,40 грн, евро - 43,45 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 21 июня, снизился на 5 копеек и составляет 40,90 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,40 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также подешевел на 5 копеек и составляет 44,15 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,45 грн за евро.

Какой сейчас курс в обменниках Киева

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 40,85 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,75 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 10 копеек - 44,10 грн/евро (курс продажи - 43,90 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 21 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,52 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 43,43 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 14 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, в конце июня курсовые колебания будут происходить чуть ли не ежедневно, однако в новых коридорах. Хотя гривна и будет оставаться достаточно крепкой, однако, по словам эксперта, инфляционное давление станет более заметным уже с началом июля, что может отразиться на курсовых показателях.

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