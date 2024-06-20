Курс гривни к евро установлен на уровне 43,43 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 21 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,52 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также подорожала. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 43,43 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 14 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 40,46/40,50 грн/долл., евро – 43,41/43,44 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, в конце июня общая ситуация на валютном рынке во многом будет напоминать ситуацию, наблюдавшуюся в течение месяца. В частности, коридоры валютных изменений на наличном рынке составят 40-41,2 грн/$ и 43-46 грн/€.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 20 июня, не изменился и составляет 40,95 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также не менялся и составляет 44,25 грн за евро.

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