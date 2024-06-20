Инфляционное давление станет более заметным, что может отразиться на курсовых показателях.

В конце июня общая ситуация на валютном рынке во многом будет напоминать ситуацию, наблюдавшуюся в течение месяца. Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, также будет действовать режим "управляемой гибкости", что означает возможные периодические изменения курсовых направлений, валютный коридор останется в прежних пределах, а допустимые курсовые отклонения в недельном разрезе останутся в прогнозируемо-устойчивом виде.

"Конечно, в конце недели может стать заметным "дыхание" ускоренной инфляции – прежде всего из-за изменения тарифа на электроэнергию и предстоящего пересмотра акцизной ставки на топливо. Кроме того, Нацбанк прогнозирует, что во втором полугодии инфляционные ожидания будут в пределах 5-6%, что совпадает с предыдущим прогнозом в 8,2% инфляции по итогам 2024 года. Однако девальвация гривни, если сравнивать с маем, будет мизерной", – сказал эксперт.

Лесовой добавил, что недавнее снижение учетной ставки до 13%, вместе с принятием Стратегии развития кредитования, наталкивают на мысль, что курсовые катаклизмы будут маловероятными.

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Кроме этого, банкир отметил, что для понимания дальнейшей судьбы экономики страны важным является анонсированное получение $4,2 млрд макрофина от МВФ и ЕС, а также принятие решения о предоставлении странами G7 кредита на $50 млрд, который будет гаситься за счет страны-агрессора.

Таким образом, можно рассчитывать, что с 24 по 30 июня основные показатели валютного рынка в недельном разрезе останутся на стабильном уровне:

коридоры валютных изменений: на межбанке 40-41 грн/$ и 43-45 грн/€, на наличном рынке 40-41,2 грн/$ и 43-46 грн/€;

ежедневные курсовые изменения: на межбанке – до 0,2-0,3 грн, в банках – до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах – до 0,5 грн;

до 0,2-0,3 грн, в банках до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах до 0,5 грн; средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты до 0,3-0,5 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, завершение июня станет логическим следствием всего месяца: курсовые колебания будут происходить чуть ли не ежедневно, однако в новых коридорах. Хотя гривня и будет оставаться достаточно крепкой, однако инфляционное давление станет более заметным уже с началом июля, что может отразиться на курсовых показателях", – резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 20 июня, снизился на 3 копейки и составляет 40,95 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня не менялся и составляет 44,20 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 20 июня, не изменился и составляет 40,95 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также не менялся и составляет 44,25 грн за евро.

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