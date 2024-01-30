Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 38,17 грн, евро – 41,66 грн.

Курс доллара к гривне у "Приватбанка" сегодня, 30 января, подорожал на 5 копеек – до 38,25 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 41,90 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,65 грн, евро - по курсу 40,90 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты у "Приватбанка" сегодня остался без изменений и составляет 38,17 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 17 копеек и составляет 41,66 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 30 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,89 грн / долл. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 41,00 грн/евро.

Украинские банки в 2023 году ввезли в Украину рекордный с 2014 года объем иностранной валюты, эквивалентный 9,5 миллиардам долларов. Еще в 2022 году этот показатель составлял 5,9 млрд долл. Больше всего валюты в Украину было завезено в декабре – 1,3 млрд долл., что в месячном измерении также является рекордным показателем с января 2014 года.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 30 января, составил 38,35 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,80 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня составляет 41,85 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 41,07 грн за евро.

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