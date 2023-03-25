Большинство государственных предприятий будет передано в сферу управления Фонда государственного имущества.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил планы правительства по приватизации на этот год.

Как сообщил Шмыгаль в Telegram, состоялось совместное совещание с участием Министерства экономики и Фонда государственного имущества по реформе приватизации и управления государственными предприятиями.

В частности, премьер сообщил о планах, которые будут реализовываться уже в этом году.

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"Передаем большинство государственных предприятий в сферу управления Фонда госимущества. После анализа их деятельности они либо будут приватизированы, либо получат новый уровень управления по стандартам ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития - УНИАН)", - сообщил Шмыгаль.

Также премьер отметил, что возобновляется большая приватизация для стимулирования инвестиций.

"Ускоряем ликвидацию несостоятельных предприятий. Обновляем перечень стратегических предприятий, которые не подлежат приватизации. Разрабатываем стратегию управления предприятиями, которые были конфискованы у подсанкционных лиц. Оптимизируем структуру ФГИУ", - добавил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что стратегия правительства - это минимизация доли государства в экономике с сохранением государственного контроля в стратегических и важных для безопасности Украины отраслях.

Приватизация во время войны

28 яюля 2022 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №7451 по упрощению приватизации, в том числе для содействия релокации предприятий.

1 сентября 2022 года в Украине стартовала массовая приватизация.

30 октября 2022 года в Украине состоялся аукцион с рекордным количеством участников.

После запуска малой приватизации по новому закону в сентябре 2022 года в государственный бюджет ежемесячно поступало в среднем около 470 млн грн. Всего в 2022 году на аукционах малой приватизации государство заработало 1,7 млрд грн.

По состоянию на 16 февраля 2022 года в государственный бюджет поступило 645 млн грн от приватизации государственного имущества, из них 464 млн грн только за 14 дней февраля.

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