По словам Шмыгаля, стратегия будет разработана с привлечением бизнеса, депутатов, общественности и экспертов.

Кабинет министров Украины представит Национальную экономическую стратегию Украины до 2030 года в первом квартале 2021 года.

Об этом во время презентации результатов аудита отечественной экономики и векторов экономического развития до 2030 года заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«В первом квартале 2021 года векторы лягут в основу и будет представлена Стратегия экономического развития Украины до 2030 года. Мы будем делать эту работу все вместе с широким привлечением бизнеса, народных депутатов, общественности, аналитических и научных учреждений и центров», - сказал он.

Хронология событий 20 октября 2020 года во время своего ежегодного послания о внутреннем и внешнем положении Украины в зале Верховной Рады президент Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров в ближайшее время должен представить стратегию развития Украины до 2030 года, а также результаты аудита управления экономикой. 6 ноября 2020 года во время презентации результатов аудита отечественной экономики и векторов экономического развития до 2030 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Кабмин приступил к разработке Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года.

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Автор: Дмитрий Шварц