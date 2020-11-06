По словам Зеленского, стратегия должна стать не декларацией, а главным планом и дорожной картой для всех ветвей власти Украины.

Кабинет министров активно разрабатывает Национальную экономическую стратегию Украины до 2030 года.

Об этом во время презентации результатов аудита отечественной экономики и векторов экономического развития до 2030 года заявил президент Владимир Зеленский.

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"Знаю, что правительство уже начало над этим активно работать, привлекая многих экспертов, представителей бизнеса, общественности, международных аналитиков и ученых. Это очень важный документ. Стратегия должна стать не декларацией, необязательной к выполнению, а главным планом и дорожной картой для всех ветвей власти Украины. Она должна получить широкое одобрение граждан, прежде всего, и быть своего рода экономической конституцией Украины", - сказал он.

Результаты аудита

Что касается результатов аудита, то президент назвал их презентацию историческим моментом для каждого украинца. По его словам, впервые был сделан комплексный анализ состояния Украины, чтобы понять, где именно и какие именно ошибки были допущены за эти годы.

"Ошибочно говорить, что аудит – это точный диагноз, необходимый для эффективного лечения страны", - заявил Зеленский

"Ошибочно говорить, что аудит – это точный диагноз, необходимый для эффективного лечения страны. Всё это – негативное мышление, от которого мы отказываемся. Украина не больная. Всё это время Украина была просто слишком скромной, стеснялась мечтать, мечтать смело, мечтать амбициозно, была нерешительной, чтобы кроме самой большой страны Европы стать ещё и самой успешной страной. Аудит – это анализ наших комплексов, которые пугали и сковывали наше движение вперед. Все они должны уйти в прошлое", - сказал Зеленский.

"Аудит – это анализ наших комплексов, которые пугали и сковывали наше движение вперед. Все они должны уйти в прошлое", - отметил Зеленский

Хронология событий

20 октября 2020 года во время своего ежегодного послания о внутреннем и внешнем положении Украины в зале Верховной Рады президент Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров в ближайшее время должен представить стратегию развития Украины до 2030 года, а также результаты аудита управления экономикой.

По состоянию на 5 ноября 2020 года аудит Государственного агентства резерва Украины, проведенный Госаудитслужбой, подтвердил миллионные убытки, разворовывание тысяч тонн запасов, наличие на складах просроченной продукции на сотни миллионов долларов и финансовые махинации.

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Автор: Дмитрий Шварц