Кабмин утвердит соответствующий законопроект, который будет передан в парламент.

Кабинет министров предложит Верховной Раде выделить дополнительно 1,4 млрд грн на закупку вакцин против коронавируса.

Об этом во время вступительного слова на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«У нас есть договорённости на поставку более 40 миллионов доз вакцин уже в этом году. Часть этих поставок уже проплачена, а по части мы вносим авансовые платежи. Чтобы не возникало никаких проблем с финансированием, правительство предлагает выделить дополнительные 1,4 млрд грн на программу борьбы с коронавирусом, в частности, на покупку вакцин», - сказал он.

По его словам, Кабмин для этого утвердит соответствующий законопроект, который будет передан в парламент.

«Эти дополнительные 1,4 млрд грн будут получены в специальный фонд бюджета от растаможки автомобилей на еврономерах. Вчера начал действовать соответствующий порядок льготной растаможки, и те, кто ей воспользуется, будут четко понимать, что эти средства пойдут на борьбу с пандемией», - добавил он.

Закупка вакцины: что необходимо знать

В апреле экс-министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что необходимые 6,5 млрд грн для закупки вакцины против COVID-19 сейчас будут обеспечены за счет финансирования Программы медицинских гарантий (ПМГ) в четвертом квартале.

По его словам, при формировании госбюджета Минздрав настаивал заложить 15,1 млрд грн на закупку вакцин. В итоге было выделено только 4 млрд грн, за которые уже приобрели препараты. Чтобы оплатить следующие законтрактованные вакцины, нужно 6,5 млрд грн. Чтобы не вносить изменения в госбюджет и не терять время, ведомство решило временно перевести эту сумму с четвертого квартала Программы медицинских гарантий на закупку вакцин.

В свою очередь, Министерство финансов в течение трех месяцев обязано вернуть соответствующую сумму обратно Минздраву.

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Автор: Дмитрий Шварц