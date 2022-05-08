Эксперт считает, что правительство Украины должно, наконец, поставить точку в вопросе компенсации разницы в тарифах.

В случае, если Украина вернется к госрегулированию формирования коммунальных тарифов, государству придется решить вопрос компенсации разницы в тарифах.

Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявил эксперт аналитического центра Ассоциации городов Украины Олег Гарник.

Эксперт считает, что правительство Украины должно, наконец, поставить точку в вопросе компенсации разницы в тарифах – между установленными административно и экономически обоснованными.

"Если государство будет устанавливать тарифы, то всю разницу между фактическим и остановленным тарифом государство должно взять на себя", - сказал он.

Война и коммунальные тарифы:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

29 апреля 2022 года Кабмин зафиксировал цену на газ для населения и важных предприятий. Так, правительство рекомендовало местным властям не повышать коммунальные тарифы.

5 мая 2022 года стало известно о том, что Межотраслевая ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" разработала и предлагает профильному министерству предложения по внедрению альтернативных антикризисных путей регулирования тепловой отрасли в условиях военного положения.

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