Прожиточный минимум является основой для около 180 различных выплат и сборов.

Кабинет министров предлагает Верховной Раде изменить методологию формирования прожиточного минимума в Украине.

Соответствующий законопроект был утвержден на сегодняшнем заседании правительства.

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Как отметила министр социальной политики Марина Лазебная, предлагается, чтобы прожиточный минимум определялся и применялся исключительно для определения основных социальных гарантий, которые являются для человека основным источником дохода, то есть, при определении уровней минимальной зарплаты, минимальной пенсии по возрасту, выплат малообеспеченным и других видов помощи государства.

«Мы предлагаем внедрить новую методологию формирования прожиточного минимума. Мы определяем сферу применения прожиточного минимума. Мы говорим о том, что прожиточным минимумом должна быть стоимостная величина для определения основных социальных потребностей человека на минимальном уровне», - сказала она.

Также министр отметила, что прожиточный минимум является основой для около 180 различных выплат и сборов. Потому законопроект предлагает установить базовые величины для выплат населению, а также остальных выплат и сборов.

Прожиточный минимум в Украине

С 1 декабря 2020 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц - с 2 тыс. 197 грн до 2 тыс. 270 грн.

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Автор: Дмитрий Шварц