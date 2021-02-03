Теперь главным распорядителем средств данной субвенции будет Министерство финансов, а не Министерство развития громад и территорий.

Кабинет министров изменил порядок и условия предоставления местным бюджетам субвенции из государственного бюджета на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию.

Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.

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Как сказано в проекте постановления, теперь главным распорядителем средств данной субвенции будет Министерство финансов, а не Министерство развития громад и территорий. Также стоит отметить, что правительство исключило из порядка предоставления субвенции пункты о том, что средства направляются в первую очередь на борьбу с коронавирусом

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина напомнил, что в государственном бюджете на 2021 год на субвенцию местным бюджетам на социально-экономическое развитие предусмотрено 6 млрд грн.

«На что можно будет направить эти 6 млрд грн? Это строительство и реконструкция социальной инфраструктуры, покупка медицинского оборудования или коммунального транспорта. Средства можно будет тратить на проекты по энергоэффективности и энергосбережению, на природоохранные и экологические проекты, также на другие цели, которые будут содействовать развитию громад и повышению комфорта и безопасности наших граждан», - сказал он.

Также он добавил, что сейчас готовится законодательная инициатива, чтобы за счёт субвенции можно было оплачивать проектно-сметную документацию.

Цифровизация страны

Государственный бюджет на 2021 год предусматривает выделение 1 млрд 789 млн 314 тыс. грн на цифровизацию страны.

В частности, 500 млн грн будет выделено на подключение к скоростному фиксированному интернету около 6 тыс. социальных объектов в селах.

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Автор: Дмитрий Шварц