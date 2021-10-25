Сегодня, 25 октября, исполняется 5 лет деятельности существующего ныне состава Совета Национального банка. Это довольно важный факт, если вспомнить, что за эти пять лет сменилось трое Глав Национального банка, три премьер-министра Украины и четыре Министра финансов.

Об этом говорит в своей статье на портале "Деловая столица" Богдан Данилишин, который возглавляет Совет НБУ с 25 октября 2016 года, сообщает Depo.ua.

Следует отметить, что действующий состав Совета Национального банка начал свою работу после почти двухлетнего периода отсутствия в государстве этого важного конституционного органа.

"С начала работы вся деятельность новосозданного Совета Национального банка была направлена на поддержку действий регулятора по выполнению законодательного мандата Национального банка - достижения и поддержания ценовой и финансовой стабильности в Украине, - отмечает Данилишин. - Первыми принятыми Советом решениями, стали решения по разработке Основных принципов денежно-кредитной политики и осуществления контроля за ее проведением (ноябрь 2016 года). Именно нынешним составом Совета был введен переход к новому монетарному режиму - инфляционного таргетирования".

Среди других вопросов, которые контролировал и рассматривал Совет НБУ были вопросы о состоянии валютного рынка, развития банковской системы, влияния политики государственных заимствований и налоговой политики на состояние денежно-кредитной сферы Украины, состояния кредитования в Украине, новых тенденций в реализации режима таргетирования инфляции и его особенностей в странах со средними и низкими доходами, изучение мирового опыта экономического роста в других странах и многие другие.

"В фокусе внимания Совета были вопросы утверждения и соблюдения показателей сметы административных расходов НБУ, а также надзора за системой внутреннего контроля НБУ (СВК) и деятельностью внутреннего аудита, - говорит Богдан Данилишин. - Именно Советом разработаны критерии оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и инициирована ежегодная отчетность Правления о состоянии СВК, налажено регулярная отчетность подразделения внутреннего аудита и порядок эскалации проблемных вопросов, выявленных ими. Кстати, миссия МВФ по оценке защитных механизмов НБУ в феврале 2019 отметила активное выполнение Советом и его совещательными органами своих полномочий".

За эти пять лет по сути с нуля были созданы и развиты институциональные основы корпоративного управления Национального банка.

При этом, как отмечает Богдан Данилишин, государство получает ощутимый эффект от деятельности Совета, который можно оценить не только качественными показателями, но и количественными. Так, выполняя рекомендации Совета, Правление пересмотрело процедуры формирования и использования резервов собственного капитала и, как результат, высвобождение капитала составило: в 2017 году 2,1 млрд грн. и 5,2 млрд грн в 2019 году, что увеличило объем прибыли, который направляется в Государственный бюджет Украины. Совет при рассмотрении сметы административных расходов Национального банка уменьшал плановые объемы расходов, в частности оптимизация по годам составила: 2017 - на 332 млн. грн., 2018 - на 1,4 млрд. грн., 2019 - на 590 млн грн, в 2020 году - на 451 млн грн., 2021 - на 103 млн грн. Оптимизация расходов согласовывалась с Правлением Национального банка руководствуясь критериями их обоснованности и соответствия функционала Национального банка. При этом, действия Совета никоим образом не ограничивали финансовую независимость НБУ.

Однако, как отмечает Данилишин, на протяжении всей каденции Рады почти непрерывно менялось профильное законодательное поле. "По нашим подсчетам, с 2015 по 2021 год в Закон о Нацбанке изменения вносились около 30 раз, - подчеркивает глава Совета НБУ. - Хотя для работы Национального банка важна институциональная, организационная и законодательная стабильность. Трудно работать в нормальном режиме, если постоянно ожидаешь очередную смену той или иной законодательной нормы. Поэтому лично я убежден, что следует прекратить перманентные изменения в Закон о Нацбанке и обеспечить законодательную стабильность".

"По моему мнению, изменения в Закон Украины "О Национальном банке Украины" (рег. номер законопроекта №5850, принятый во втором чтении и в целом 19 октября 2021), значительно усиливают тенденции к снижению уровня подотчетности Национального банка, - говорит Богдан Данилишин. - В частности, из полномочий Совета Национального банка исключается осуществление анализа влияния денежно-кредитной политики Украины на состояние социально-экономического развития Украины и разработка предложений по внесению соответствующих изменений в нее (статья 9 Закона Украины "О Национальном банке Украины") и рекомендации Правлению Национального банка, выполнение которых является обязательным. А предусмотренный проектом Закона запрет Совету Национального банка "вмешиваться в деятельность Главы Национального банка и заместителей Главы Национального банка при выполнении ими своих обязанностей и полномочий" фактически лишает Совет Национального банка возможности эффективно выполнять определенные Законом полномочия, поскольку любое его решение может трактоваться как вмешательство в деятельность Главы и / или заместителей Главы Национального банка. Кроме того, Глава НБУ является членом Совета НБУ".

Эти и другие изменения в вышеупомянутый закон существенно ограничивают полномочия Совета Национального банка как конституционного органа, который отвечает за осуществление контроля за проведением денежно-кредитной политики, касающейся осуществления всестороннего анализа деятельности Национального банка и инициирования изменений денежно-кредитной политики НБУ в случае обнаружения ее несбалансированного влияния на показатели социально-экономического развития Украины

Автор: Иван Бойко