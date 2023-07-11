Декларирование экспорта лома черных металлов, что на днях было введено правительством Италии, является цивилизованной практикой и должно использоваться как в Украине, так и в других странах Европейского союза.
Такое мнение высказал руководитель аналитического центра CMD-Ukraine (Center for market development economy), доктор экономических наук Игорь Гужва, сообщает uaprom.
"Недавно Италия изменила условия для экспорта металлолома, который был включен в список критического сырья для национальной промышленности. Теперь вывоз лома подлежит обязательному декларированию: экспортер обязан предоставлять информацию о партии лома заблаговременно – от 20 до 60 дней до начала отгрузки", - рассказал эксперт.
По его словам, чаще всего экспортный лом из Италии предназначен для потребителей в Индии или Китае, которые проверяются относительно соответствия экологическим стандартам, а также относительно конкуренции в нынешних сложных геополитических условиях.
"Общеизвестно, что из Польши металлолом отгружается в Индию или КНР, поэтому очевидно, что практика декларирования должна распространяться и на другие страны ЕС", - отметил И. Гужва.
Экономист также обратил внимание, что декларирование могло бы помочь Украине упорядочить экспорт лома на таможне.
"Украинские таможенники достаточно формально относятся к документам, которые бы подтверждали происхождение металлолома. Декларирование дало бы им время осуществлять реальные проверки партий лома, снизить коррупцию и прекращать необоснованный вывоз стратегического сырья из Украины", - подчеркнул руководитель CMD-Ukraine.
Как сообщалось ранее, Украина в 1 полугодии 2023 года увеличила экспорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,2 раза, до 92 тыс. т.