Экономист Игорь Гужва обратил внимание, что декларирование могло бы помочь Украине упорядочить экспорт лома на таможне.

Декларирование экспорта лома черных металлов, что на днях было введено правительством Италии, является цивилизованной практикой и должно использоваться как в Украине, так и в других странах Европейского союза.

Такое мнение высказал руководитель аналитического центра CMD-Ukraine (Center for market development economy), доктор экономических наук Игорь Гужва, сообщает uaprom.

"Недавно Италия изменила условия для экспорта металлолома, который был включен в список критического сырья для национальной промышленности. Теперь вывоз лома подлежит обязательному декларированию: экспортер обязан предоставлять информацию о партии лома заблаговременно – от 20 до 60 дней до начала отгрузки", - рассказал эксперт.

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По его словам, чаще всего экспортный лом из Италии предназначен для потребителей в Индии или Китае, которые проверяются относительно соответствия экологическим стандартам, а также относительно конкуренции в нынешних сложных геополитических условиях.

"Общеизвестно, что из Польши металлолом отгружается в Индию или КНР, поэтому очевидно, что практика декларирования должна распространяться и на другие страны ЕС", - отметил И. Гужва.

Экономист также обратил внимание, что декларирование могло бы помочь Украине упорядочить экспорт лома на таможне.

"Украинские таможенники достаточно формально относятся к документам, которые бы подтверждали происхождение металлолома. Декларирование дало бы им время осуществлять реальные проверки партий лома, снизить коррупцию и прекращать необоснованный вывоз стратегического сырья из Украины", - подчеркнул руководитель CMD-Ukraine.

Как сообщалось ранее, Украина в 1 полугодии 2023 года увеличила экспорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,2 раза, до 92 тыс. т.