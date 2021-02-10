Документ будет способствовать возобновлению инвестиционной активности в Украине после кризисного 2020 года.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине" № 1116-IX, который Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, этот документ будет способствовать возобновлению инвестиционной активности в Украине после кризисного 2020 года.

Закон предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро.

В частности, определена возможность получения налоговых льгот, обеспечения инвестиционных проектов объектами смежной инфраструктуры, предоставление преимущественного права землепользования земельными участками государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционных проектов, закрепление гарантий инвестора путем заключения прямого договора с правительством Украины. При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Согласно документу, поддержка будет предоставляться предприятиям, которые работают в перерабатывающей промышленности, транспортной отрасли, образовании, научной и научно-технической областях; здравоохранении, искусстве, культуре, спорте, туризме и курортно-рекреационной сфере.

Также предусмотрено создание специального правительственного уполномоченного учреждения, которое будет заниматься сопровождением инвестиционных проектов, помощью инвесторам с начала проекта и в течение всего времени его продолжительности.

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Автор: Тамара Отовская