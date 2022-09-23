То, что главный акцент в проекте делается именно на оборону в воюющей стране, вполне логичный шаг.

На этой неделе Министерство финансов презентовало в стенах Верховной Рады проект государственного бюджета на 2023 год. Впервые в истории независимой Украины почти 50% главной сметы направляется на безопасность и оборону – беспрецедентные расходы в размере 1 трлн 136 млрд гривень или 17,8% ВВП.

Также впервые за последние годы в сессионном зале отсутствуют дискуссии по бюджету, заявил в прямом эфире телеканала "ТВ7+" народный депутат Украины, представитель политической партии "За майбутнє" Сергей Лабазюк.

То, что главный акцент в проекте делается именно на оборону в воюющей стране, вполне логичный шаг. И это наша объективная реальность.

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"При моем 12-летнем опыте работы с бюджетом, мы впервые не дискутируем ни в зале, ни в комитетах. Обычно по причине войны. Сейчас не время для политических баталий... Если комментировать основные показатели, к сожалению, дефицит составляет 60%. Доходная часть ощутимо упала. Для сравнения в прошлые годы мы хватались за голову при 2-3% дефицита. Сейчас экономика остановилась, предприятия не работают в полной мере, дорогая логистика, частичное разблокирование акватории Черного моря. Эти все проблемы не дают нам возможности спланировать расходы, например, на программу развития или другие статьи", – объясняет парламентарий.

По словам нардепа, в идеальном варианте должно быть параллельное развитие экономики и усиление оборонной сферы: "Экономика падает, имеет негативные последствия для всего государства, в том числе и для армии. Поэтому в идеальном варианте процессы развития этих двух составляющих должны быть параллельными.. Но пока на повестке дня задача №1 – победа с сохранением наших территорий и человеческих жизней".

Лабазюк также акцентирует на неизменности минимальной заработной платы и пенсии. Впервые за последние 10 лет в главной смете не предусмотрена индексация при заложенной инфляции в 30%: "О чем это говорит? Цены вырастут, а доходы граждан не изменятся. К сожалению, у нас сейчас происходит девальвация гривни, мы вынуждены печатать деньги... Но в меру своих возможностей мы сохраняем социальный пакет".

Подытоживая все выше сказанное, народный депутат добавил, что Украина рассчитывает на финансовую помощь международных партнеров в виде кредитов, грантов, чтобы перекрыть дефицит в 60%. В частности, нардеп напомнил о зарегистрированном законопроект №8025 его авторства по предоставлению грантов на поддержку агропромышленного комплекса Украины от международных доноров.

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