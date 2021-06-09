За январь-май 2021 года инфляция составила 8,0%.

Потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись с 8,4% в апреле.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, инфляция на потребительском рынке в мае по сравнению с апрелем 2021 года составила 1,3%.

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Отмечается, что за январь-май 2021 года инфляция составила 8,0%.

В мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 9,9%. Больше всего (на 75,2-13,4%) подорожали подсолнечное масло, яйца, сахар, хлеб.

На 5,4-10,3% выросли цены на мясо, макаронные изделия, продукты переработки зерновых, масло, кисломолочную продукцию. В то же время на 13,1% подешевели овощи и на 0,7% - фрукты.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 9,3%.

Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 35,3% произошло в основном из-за подорожания природного газа на 161,6% и электроэнергии на 36,6%.

Цены на транспорт выросли на 12,2%, в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 37,4%, проезда в железнодорожном пассажирском транспорте - на 12,0%. Также на 7,0% подорожал автодорожный транспорт.

Предыдущие показатели

Потребительская инфляция в Украине в апреле в годовом выражении - по сравнению с апрелем 2020 года - составила 8,4%, замедлившись с 8,5% в марте.

Инфляция в Украине в 2020 году составила 5%.

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Автор: Богдан Слуцкий