Отклонение обусловлено замедлением роста цен на сырые продукты питания.

Фактический показатель инфляции в Украине в апреле на уровне 8,4% в годовом выражении оказался ниже траектории прогноза, опубликованного в инфляционном отчете Национального банка Украины за апрель.

Как говорится в комментарии регулятора, отклонение обусловлено замедлением роста цен на сырые продукты питания.

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При этом в НБУ подчеркнули, что фундаментальное инфляционное давление, измеряемое показателем базовой инфляции, усилилось под влиянием устойчивого спроса и роста производственных расходов.

«Базовая инфляция в апреле ускорилась до 6,3% с 5,9% в марте в годовом выражении», - сказано в сообщении.

Отмечается, что Национальный банк ожидает сохранения значительного инфляционного давления в течение следующих месяцев, учитывая устойчивый потребительский спрос, а также высокие мировые цены, в частности на энергоносители и продовольствие.

Что этому предшествовало

Потребительская инфляция в Украине в апреле в годовом выражении - по сравнению с апрелем 2020 года - составила 8,4%, замедлившись с 8,5% в марте.

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Автор: Богдан Слуцкий