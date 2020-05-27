Минфин одолжил на внутреннем рынке еще миллиард гривень

При этом вчера Минфин не предлагал инвесторам ценные бумаги, номинированные в долларах и евро.

Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 26 мая привлекло в государственный бюджет 1,037 млрд грн.

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Как сообщается на сайте министерства, средства в гривне получены в результате продажи облигаций на сумму 524,09 млн грн, 198,75 млн грн, 314,117 грн, сроком обращения 84, 182, 357 дней соответственно, со средневзвешенной ставкой доходности 10,19%, 10,33% и 10,97% годовых соответственно.

При этом вчера Минфин не предлагал инвесторам ценные бумаги, номинированные в долларах и евро.

"При этом Минфин не удовлетворил спрос по ставкам более высоким, чем на прошлом аукционе, по 9-месячным и 12-месячным ОВГЗ, оставив неизменными ставки доходности по годовым ОВГЗ, и привлек при этом 314 млн гривен. По 9-месячным бумагам аукцион не состоялся", - сказано в комментарии Минфина, опубликованном в соцсети Facebook.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Министерство финансов Украины после нескольких недель перерыва вернулось на внутренний рынок заимствований, возобновив проведение еженедельных аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Вызванная стремительным распространением коронавируса паника на мировых рынках спровоцировала падение валют развивающихся стран и котировок фондовых бирж.

В результате нерезиденты сократили объем покупки долговых бумаг развивающихся стран, к которым относится и Украина.

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