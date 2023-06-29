Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 29 июня, приняла законопроект №9165 об изменениях в государственном фонде регионального развития (ГФРР).
Как говорится в законопроекте, документ поддержали 238 народных депутатов. Изменения предполагают, что граждане смогут сами выбирать, на что тратить деньги. Распределение средств после голосования должен будет утверждать Кабинет министров Украины.
В то же время, Главное юридическое управление Верховной Рады отмечает, что законопроект противоречит Конституции Украины и не согласуется с другими законами.
Как говорится в заявлении юридического управления, данный законопроект не определяет критерии и приоритеты для распределения средств государственного бюджета, то есть "не содержит законодательного нормирования способа реализации полномочий, предоставленных участникам бюджетного процесса".
Если закон вступит в силу, голосования в "Дии" начнутся не ранее 2024 года.
Госбюджет-2023
В 2023 году дефицит государственного бюджета увеличится до более 26% ВВП без учета грантов в доходах, несмотря на ожидаемый возврат довоенного уровня налогообложения и усиление администрирования налогов.
Значительный дефицит бюджета, как и в 2022 году, стал возможным благодаря беспрецедентной международной финансовой поддержке. В I квартале 2023 года получено почти 11 млрд долл. США.
Ожидается, что в 2023 году объемы международного финансирования превысят 42 млрд долл. США и дальше будут постепенно снижаться, хотя и оставаться значительными