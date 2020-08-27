Дефицит госбюджета Украины превысил 50 миллиардов гривень
11:17, 27 августа 2020Финансы
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Сводный бюджет Украины выполнен с дефицитом в 32 миллиарда гривень.
Украина увеличила дефицит госбюджета / фото УНИАН
Государственный бюджет Украины за январь-июль 2020 года выполнен с дефицитом в размере 51,195 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.
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В прошлом году, до начала коронакризиса, дефицит госбюджета в январе-июле, по данным Госказначейства, составлял 2,857 млрд грн.
Сводный бюджет
Согласно сообщению, сводный бюджет Украины в январе-июле этого года выполнен с дефицитом 32,067 млрд грн против 22,7 млрд грн профицита за аналогичный период 2019 года.
Какие были прогнозы
- 31 марта 2020 года заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко заявила о том, что дефицит госбюджета-2020 может вырасти в пять раз.
- В апреле 2020 года Верховная Рада внесла "антикризисные" изменения в государственный бюджет на текущий год, увеличив его дефицит почти в три раза - до 298,4 миллиарда гривень, или 7,5% от ВВП.
- 8 июля 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вопрос покрытия дефицита государственного бюджета текущего года, который составляет около 300 миллиардов гривень, или 7,5% валового внутреннего продукта, не является существенной проблемой для Кабинета министров.
- 20 августа 2020 года в Минфине пообещали до конца года выйти на 100% выполнение бюджета.
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