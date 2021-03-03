Фонд гарантирования вкладов физлиц выставит на продажу офис банка "Аркада" и земельный участок под ним, расположенные на улице Ольгинской в Киеве.

Фонд гарантирования вкладов физлиц 4 марта выставит на торги главный имущественные права на основные активы банка "Аркада".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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В частности, с молотка уйдет главный офис банка площадью 14,1 тыс. кв м и земельный участок под ним площадью 0,5 га в центре Киева по ул. Ольгинской 3-А.

Торги пройдут на площадке Prozorro.Продажи, по английской модели аукциона (с повышением цены).

Стартовая цена лота составляет 971,08 млн грн.

Что этому предшествовало

Правление Национального банка отнесло банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов его капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 26 августа начал процедуру вывода банка "Аркада" с рынка.

Банк "Аркада" и компания-застройщик прекратили строительство жилых комплексов, которые строились с привлечением средств физических и юридических лиц. По данным КГГА, в строительство объектов вложили деньги около 13 тысяч инвесторов, вместе с членами их семей количество пострадавших превышает 30 тысяч.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 25 сентября начал процедуру ликвидации неплатежеспособного банка "Аркада" на основании решения Национального банка Украины.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 11 сентября 2020 года начал осуществлять выплаты средств вкладчикам неплатежеспособного банка "Аркада".

Фонд гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 7 октября выплатил вкладчикам неплатежеспособного банка "Аркада" более 70 миллионов гривень.

Банк "Аркада" (г. Киев) работал на рынке Украины с 1993 года.

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Автор: УНИАН