По словам чиновника, большая часть торговли в криптовалютной сфере является спекулятивной.

Управляющий Банка Японии Харухико Курода выступил с критикой криптовалютной отрасли на фоне стремительного обвала биткоина в последние недели.

Как сообщает IXBT со ссылкой на Bloomberg, Курода заявил, что большая часть торговли в криптовалютной сфере является спекулятивной, а волатильность биткойна чрезвычайно высока.

При этом он выделил среди криптовалюты стейблкойны (stablecoin), которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров. Они подвержены меньшим колебаниям, чем курсы типичных криптовалют. По его мнению, стейблкойны также должны соответствовать правовым стандартам, чтобы стать удобным инструментом в будущем.

Курода таким образом примкнул к числу влиятельных критиков криптовалюты. Ранее председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что криптовалюты — это просто средство для спекуляций. Вице-президент Европейского ЦБ Луис де Гиндос также заявил, что криптовалюту не стоит рассматривать для инвестиций. Глава Банка Англии Эндрю Бейли предупредил, что криптовалюты не имеют внутренней стоимости - люди должны покупать их только в том случае, если готовы потерять свои деньги.

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Обвал биткоина 2021

В середине мая стоимость биткоина обвалилась после длительного периода беспрецедентного роста.

Падение криптовалюты началось с заявления главы американской компании Tesla Илона Маска о том, что компания не будет принимать биткоины для расчета за электромобили. Он также не исключил, что Tesla продаст свои биткоины, стоимость которых на начало февраля составляла $1,5 млрд.

Дополнительный удар по биткоину нанесло то, что Китай запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с криптовалютными транзакциями, и предостерег инвесторов от спекулятивной криптоторговли.

Подобные меры может ввести и Индия. Там разработали законопроект, который предусматривает введение штрафов за хранение, выпуск, майнинг, торговлю и передачу криптовалют.

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Автор: Дмитрий Захаров