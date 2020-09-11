Возмещение средств осуществляется через отделения банков-агентов фонда.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 11 сентября 2020 года начал осуществлять выплаты средств вкладчикам неплатежеспособного банка «Аркада» по договорам банковского вклада.

Начаты выплаты по договорам, срок действия которых закончился до 25 августа 2020 года включительно, и по договорам банковского счета. Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

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Возмещение средств вкладчикам осуществляется через отделения банков-агентов фонда, подключенных к Автоматизированной системе выплат ФГВФЛ.

«Для получения средств по указанным договорам вкладчикам необходимо обратиться в любой из указанных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. Физические лица - резиденты дополнительно предъявляют документ, удостоверяющий их регистрацию в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов», - сказано в сообщении.

Отмечается, что возмещение средств вкладчикам осуществляется в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода фондом банка с рынка, но не более 200 тыс. гривен, независимо от количества вкладов в одном банке.

Хронология событий

Банк «Аркада» и компания-застройщик прекратили строительство жилых комплексов, которые строились с привлечением средств физических и юридических лиц. По данным КГГА, в строительство объектов вложили деньги около 13 тысяч инвесторов, вместе с членами их семей количество пострадавших превышает 30 тысяч.

4 сентября 2020 года суд арестовал президента банка "Аркада".

26 августа Фонд гарантирования начал процедуру выведения банка «Аркада» с рынка.

25 августа правление Национального банка Украины отнесло банк «Аркада» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня. Согласно сообщению регулятора, решение принято с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка.

29 мая инвесторы устроили акцию протеста, они перекрывали проезжую часть Крещатика возле Киевской горгосадминистрации.

Мэр столицы Виталий Кличко тогда сообщил, что в мае состоялись три встречи с участием представителей городской власти, инвесторов, застройщика и банка «Аркада». По результатам встреч власти подтвердили готовность в пределах своих полномочий содействовать возобновлению строительства. Мэр также сообщил, что обратился в правоохранительные органы с требованием немедленно вмешаться в ситуацию относительно невыполнения застройщиком «Аркада-строительство» обязательств перед инвесторами.

В июле 2020 году до тысячи обманутых инвесторов банка «Аркада» устроили очередную бессрочную акцию протеста.

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Автор: Екатерина Жирий