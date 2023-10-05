Пока в Белом доме не определились с новым подходом к увеличению финансирования помощи Украине.

Белый дом больше не добивается одобрения запроса на дополнительное финансирование в размере 24 млрд долларов для поддержки Украины на фоне нестабильности в Палате представителей США после отставки спикера Кевина Маккарти. В администрации Байдена говорят, что сейчас имеют достаточно финансовых полномочий для удовлетворения насущных потребностей Украины на поле боя, но неясно, на сколько этого хватит.

Об этом пишет Washington Post. Отмечается, что отстранение Маккарти приостановило всю законодательную работу Палаты представителей до избрания нового спикера. Ранее президент США Джо Байден выражал беспокойство тем, что волнения в Палате представителей могут повлиять на помощь Украине.

"Меня это волнует. Есть большинство членов обеих партий, которые заявили, что они за помощь Украине", – заявил он.

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Издание отмечает, что пока в Белом доме не определились с новым подходом к увеличению финансирования помощи Украине. Во многих отношениях эта стратегия будет зависеть от того, кто станет следующим спикером Палаты представителей.

Ситуация в Палате представителей и помощь Украине

3 октября 2023 года Палата представителей США путем голосования отправила в отставку спикера Кевина Маккарти. Это произошло впервые в истории Соединенных Штатов. Отставку Маккарти инициировали, в частности, и из-за его позиции по помощи Украине. За такое решение проголосовали 216 чиновников.

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Макрарова подчеркнула, что после этого случая может затормозиться выделение новой помощи Украине. По ее словам, палата вернется к работе не ранее 10 октября.

Уже известно, что за пост спикера поборются лидер большинства в Палате представителей Стив Скализ и республиканец Джим Джордан. Последний является сторонником Трампа и в недавнем комментарии CNN высказался против предоставления Украине новой помощи. Он добавил, что сейчас у США есть более важные проблемы – ситуация на границе и криминал на улицах.

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