Потребности в быстром восстановлении составят около 50 млрд евро.

Еврокомиссия предлагает Евросоюзу покрыть 45% потребностей Украины в финансировании для восстановления страны на ближайшие 4 года. Об этом президент ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила в Лондоне на конференции, посвященной восстановлению Украины.

"К 2027 году дефицит в украинской налоговой системе составит около 60 млрд евро. Потребности в быстром восстановлении составят около 50 млрд. Это означает, что в целом дефицит составит 110 млрд евро к 2027 году, которые еще до сих пор не покрыты. Именно поэтому вчера я предложила членам ЕС покрыть 45% этого дефицита, что составляет примерно 50 млрд евро для Украины", – заявила фон дер Ляйен.

По словам глава ЕС, соответствующее финансирование будет осуществляться в виде грантов, кредитов, а также путем использования замороженных российских активов.

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"Мы будем работать с Украиной. Сегодня мы подробно обсудим планирование инвестиций и реформ. Этот план может стать якорем для всех международных доноров, включая частный сектор. Мы должны иметь прогнозируемость, прозрачность и ясность. Это поможет нашей координации и максимизирует наше влияние. Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется", – сказала она.

Финансовая помощь Украине от ЕС

С начала полномасштабной войны, развязанной Россией, Украина получила от ЕС экономическую помощь на сумму 38 миллиардов евро.

В этом месяце стало известно, что блок готовит новый пакет помощи на 50 миллиардов евро, что значительно превышает сумму всей ранее предоставленной помощи. 20 июня глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предложении выделить Украине 50 миллиардов евро в виде кредитных средств на следующие 4 года.

Ранее Еврокомиссия заявляла о стремлении покрыть большую часть финансовых потребностей Украины в восстановлении.

Кроме этого, блок до сих пор ищет способы привлечь замороженные российские активы, в том числе активы Центрального банка страны-агрессора.

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