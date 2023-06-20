Денежные средства предлагаются в виде грантов и кредитов, и предоставляются при условии проведения реформ. ЕС запросит у стран-членов средства на план восстановления.

Европейский Союз готов предложить пакет финансовой помощи в размере около 50 миллиардов евро для поддержки Украины.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, предложение Европейской комиссии поможет финансировать текущие расходы правительства Украины и оплатить приоритетные направления восстановления.

Пакет, в который все еще могут быть внесены изменения, будет объявлен на этой неделе во вторник перед конференцией в Лондоне, где доноры обсудят, как восстановить страну, а украинские официальные лица будут добиваться участия частного сектора.

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По словам источников, Еврокомиссия хочет избежать обременительного инструмента восстановления для Украины, находящейся в состоянии войны, и предложит помощь в виде грантов, льготных кредитов и гарантий.

Предложение, являющееся частью пересмотра долгосрочного бюджета ЕС, будет охватывать период с 2024 по 2027 год. Таким образом, ежегодно в течение указанного периода ЕС будет предоставлять Украине меньше, чем финансовая помощь в размере 18 миллиардов евро, которая предложена в этом году.

По словам одного из источников, в отличие от предыдущих финансовых пакетов для Украины, этот план будет финансироваться за счет взносов государств-членов, а не заимствования на рынках. Отмечается, что предлагаемый пакет направлен на то, чтобы объединить помощь, используемую Украиной для выплаты зарплат, пенсий и некоторых государственных услуг, с расходами, связанными с восстановлением основной инфраструктуры.

При этом, деньги будут выплачены при условии, что Украина проведет реформы, направленные на улучшение верховенства права и борьбу с коррупцией. Реформы направлены на то, чтобы поставить Украину на путь членства в ЕС, а лидеры блока решат, начинать ли переговоры к концу года.

Ранее Еврокомиссия заявляла, что покроет большую часть потребностей в восстановлении, хотя блок ожидает, что другие доноры и частный сектор внесут свой вклад. ЕС также рассматривает варианты использования замороженных активов, в том числе от Центрального банка России.

Финансовая помощь Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, с начала войны ЕС и государства-члены одобрили экономическую помощь Украине уже почти на 38 миллиардов евро. Ранее Всемирный банк подсчитал, что расходы на восстановление Украины могут составить 411 миллиардов долларов.

Новый пакет помощи от ЕС предлагается в ключевой момент войны, когда украинские войска начинают долгожданное контрнаступление. Украинское правительство рассчитывает, что контрнаступление вытеснит российские войска с большей части территории и побудит союзников продолжать оказывать необходимую поддержку, даже несмотря на то, что некоторые страны оказывают давление на Киев и Москву с целью начала переговоров. Украинские официальные лица на прошлой неделе заявили, что их войска добились определенного прогресса в условиях "жестоких боев".

19 июня в государственный бюджет Украины от Всемирного банка поступило финансирование в размере 63 млн евро. Средства будут направлены на частичное возмещение расходов госбюджета, связанных с выплатами зарплат работникам государственных органов и педагогов за февраль и март 2023 года.

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