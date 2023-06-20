Соответствующие цифры были озвучены после пересмотра бюджета блока на 2021–2027 годы.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предложении выделить Украине 50 миллиардов евро (54,65 миллиардов долларов США) кредитных средств.

"Мы исчерпали всю гибкость нашего бюджета ЕС, справлясь с кризисом за кризисом. Теперь мы выступаем с адресным предложением, которое поможет лучше действовать по самым насущным вопросам: Украина, миграция и внешние вызовы, повышение нашей конкурентоспособности. … Мы предлагаем кредит для Украины на следующие 4 года в размере до 50 миллиардов евро", – объявила она.

По словам главы ЕК, така помощь "обеспечивает предсказуемое финансирование для Украины на пути к ЕС".

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Как отмечает Reuters, соответствующие цифры были озвучены после пересмотра бюджета блока на 2021–2027 годы и в преддверии международной конференции в Лондоне, которая пройдет на этой неделе (ее целью которой является сбор дополнительных средств для восстановления Украины после войны с Россией).

Финансовая помощь Украине от ЕС

С начала полномасштабной войны ЕС выделил Украине экономическую помощь на сумму 38 миллиардов евро.

Накануне стало известно, что блок готовит новый пакет помощи, сумма которого значительно превышает сумму ранее предоставленной помощи.

Еврокомиссия ранее заявляла, что покроет большую часть потребностей Украины в восстановлении, хотя блок ожидает, что в эти усилия внесут вклад и другие доноры и частный сектор.

ЕС также продолжает рассматривать варианты использования замороженных российских активов, в том числе активы Центрального банка страны-агрессора.

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