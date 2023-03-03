Падение инфляции было меньше, чем ожидали экономисты, которые прогнозировали снижение до 8,2%.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и массовых антироссийских санкций, инфляция в Еврозоне в феврале снизилась до 8,5% в годовом исчислении по сравнению с 8,6% в январе.

Как сообщает Financial Times, падение инфляции было меньше, чем ожидали экономисты, которые прогнозировали снижение до 8,2%.

По данным аналитиков, инфляция будет снижаться медленнее, чем ожидалось ранее, и ЕЦБ продолжит повышать ставки.

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"В ЕЦБ используют эти данные, чтобы призвать банк продолжить ряд повышения ставок на 50 базисных пунктов до второго квартала", — сказала Мелани Дебоно, экономист исследовательской группы Pantheon Macroeconomics.

Безработица в Еврозоне осталась на уровне 6,7%. Базовая инфляция выросла до 5,6% по сравнению с 5,3% в предыдущем месяце. Центральные банки внимательно следят за этим показателем, поскольку он не включает цены на энергоносители и продукты питания и дает более четкое представление о фундаментальном давлении.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что хотя инфляция, вероятно, "немного" выросла в феврале, в марте она снизится "намного больше"" из-за базового эффекта сравнения с прошлогодними высокими ценами на энергоносители.

Еврозона и война в Украине

Прогнозировалось, что индекс роста потребительских цен в Еврозоне в августе 2022 года по отношению к августу 2021 года может составить рекордные 9,1%.

Уже в сентябре сентября 2022 года инфляция в Еврозоне взлетела до исторического максимума и только в конце ноября, впервые за полтора года, инфляция в Еврозоне замедлилась до 10%.

В декабре 2022 года инфляция в Еврозоне приблизилась к пиковым показателям, а уже в январе 2023 года Еврозона вернулась к росту и в феврале инфляция в Европе начала существенно снижаться.

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