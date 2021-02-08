Евросоюз выделил 200 млн евро на поддержку украинского бизнеса во время жесткого карантина.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время онлайн-выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».
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Она напомнила, что с самого начала пандемии Евросоюз поддерживал украинский народ.
«Сначала мы посылали маски, аппараты для вентиляции (легких), а также перечислили 200 млн евро на поддержку вашего бизнеса во время локдауна», - отметила президент ЕК.
Она обратилась к руководству украинского государства и выразила уверенность, что победить коронавирус можно только совместными усилиями.
«Я верю, что все люди на нашем континенте относятся к единой европейской семьи. Нас объединяют история, культура и дружеские связи. Теперь мы узнали, что здоровье всех нас тоже связано. Мы остановим эту пандемию, только если преодолеем вирус во всех своих странах. Это общая задача для нас, европейцев», - резюмировала фон дер Ляйен.
Что этому предшествовало
- Налоговая служба Украины в январе-ноябре 2020 года провела 21,9 тыс. документальных проверок, что на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
- 3 февраля 2021 года Кабинет министров Украины сократил сроки действия моратория на проведение некоторых видов налоговых проверок.
- 4 февраля 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что в Украине будут возвращены проверки бизнеса.
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