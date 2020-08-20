Кабмин усиливает контроль за уплатой ЕСВ
Кабинет Министров Украины поручил Министерству юстиции усилить взыскание задолженности по уплате единого социального взноса (ЕСВ).
Трансляция заседания велась на канале правительства в YouTube.
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Инициатором выступил министр финансов Сергей Марченко.
Кабмин также поручил главам гособладминистраций и Киевской ОГА создать рабочие группы по погашению задолженности по ЕСВ.
Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Гоструда поручено проверить соблюдение законодательства в сфере трудовых отношений и уплаты ЕСВ.
Что такое ЕСВ
Как сообщает Wikipedia ЕСВ - это единый социальный взнос, обязательный платеж в систему общеобязательного государственного социального страхования. Взимается в Украине с целью обеспечения страховых выплат по текущим видам общеобязательного государственного социального страхования.
Введен с 1 января 2011 года, заменил собой четыре отдельные отчисления: в Пенсионный фонд; в фонды страхования на случай безработицы; по временной потере трудоспособности; от несчастных случаев на производстве.
Единый социальный взнос не входит в систему налогообложения.
Хронология событий
- По данным Госказначейства, поступления ЕСВ в январе-октябре 2018 года составили 183,78 млрд грн. По данным Государственной фискальной службы Украины, по итогам 2018 года поступления ЕСВ увеличились по сравнению с 2017 годом на 26,1%, или на 47,2 млрд грн, до 228 млрд грн.
- Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в январе-октябре 2019 года составили 222,26 млрд грн.
- 15 января 2020 года Кабинет министров принял решение о взимании ЕСВ с предприятий, использующих труд осужденных.
- 4 февраля 2020 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который отменяет уплату единого социального взноса (ЕСВ) для самозанятых лиц.
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