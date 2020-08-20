Кабмин усиливает контроль за уплатой ЕСВ

Кабмин поручил главам гособладминистраций и Киевской ОГА создать рабочие группы по погашению задолженности по ЕСВ.

Кабинет Министров Украины поручил Министерству юстиции усилить взыскание задолженности по уплате единого социального взноса (ЕСВ).

Трансляция заседания велась на канале правительства в YouTube.

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Инициатором выступил министр финансов Сергей Марченко.

Кабмин также поручил главам гособладминистраций и Киевской ОГА создать рабочие группы по погашению задолженности по ЕСВ.

Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Гоструда поручено проверить соблюдение законодательства в сфере трудовых отношений и уплаты ЕСВ.

Что такое ЕСВ

Как сообщает Wikipedia ЕСВ - это единый социальный взнос, обязательный платеж в систему общеобязательного государственного социального страхования. Взимается в Украине с целью обеспечения страховых выплат по текущим видам общеобязательного государственного социального страхования.

Введен с 1 января 2011 года, заменил собой четыре отдельные отчисления: в Пенсионный фонд; в фонды страхования на случай безработицы; по временной потере трудоспособности; от несчастных случаев на производстве.

Единый социальный взнос не входит в систему налогообложения.

Хронология событий

По данным Госказначейства, поступления ЕСВ в январе-октябре 2018 года составили 183,78 млрд грн. По данным Государственной фискальной службы Украины, по итогам 2018 года поступления ЕСВ увеличились по сравнению с 2017 годом на 26,1%, или на 47,2 млрд грн, до 228 млрд грн.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в январе-октябре 2019 года составили 222,26 млрд грн.

15 января 2020 года Кабинет министров принял решение о взимании ЕСВ с предприятий, использующих труд осужденных.

4 февраля 2020 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который отменяет уплату единого социального взноса (ЕСВ) для самозанятых лиц.

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Автор: Елена Коваленко