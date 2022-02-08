Налоговые органы подтвердили отсутствие задолженности на предприятиях "Метинвеста", на которых правоохранители проводили следственные действия.

Адвокат, правозащитник Андрей Бузаров считает, что группе компаний "Метинвест" стоит обратиться в суд по факту обысков, проведенных на ее горно-обогатительных комбинатах из-за якобы имевших место налоговых нарушений.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Обвинения в неуплате налогов, обыски, репутации наносится вред, и одновременно с этим налоговая предоставляет документы, что никаких налоговых долгов у компании нет. Угадайте о какой ситуации речь? Правильно, об обысках в "Метинвесте"… Считаю, что при наличии такой доказательной базы, компания может смело подавать в суд и легко побеждать. Вот только суды у нас никак не реформируют, и возможно это не совпадение", - написал адвокат.

По его словам, позиция компании выглядит сильной, поскольку налоговые органы подтвердили отсутствие налоговой задолженности на Северном, Ингулецком и Центральном горно-обогатительных комбинатах группы, на которых правоохранители проводили следственные действия.

"Налоговая показала документы - у "Метинвеста" вообще никаких налоговых долгов нет. Что это было, запугивание? Но зачем, бизнес и так платит налоги", - комментирует произошедшее Бузаров.

"Не понимаю откуда, но талант убивать инвестиционную привлекательность у наших властей в крови", - подытожил адвокат.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2021 года группа компаний "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году.

Прошлый год стал рекордным по сумме выплаченных налогов за всю историю существования "Метинвеста". Этому поспособствовали благоприятная рыночная ситуация и повышение операционной эффективности компании.