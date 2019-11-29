«Похороны» бумажных трудовых книжек. Как минимизировать риски оцифровки

Украинцев в скором времени ждет очередное ноу-хау – кардинальные изменения в трудовой сфере. 27 ноября правительство одобрило проект закона о переводе в цифровой формат трудовых книжек. Как сообщается на официальном сайте Кабмина, это решение позволит сократить бюрократические процедуры и оцифровывать процессы. Последнее слово за Верховной Радой. Но, при наличии в парламенте монобольшинства, нововведение не заставит себя долго ждать.

По сути, в Украине полным ходом идет внедрение программы Зе-команды «Государство в смартфоне», сейчас она вплотную коснулась Трудового кодекса. Данный шаг полностью соответствует обязательствам Украины по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом. И это не только формальность: «цифра» - выведение экономики из тени, все процессы, в том числе трудовые,попадут под полный контроль государства.

«Работники не должны будут продолжать советскую практику сбора кучи справок для подтверждения трудового стажа в случае потери бумажной трудовой книжки или расхождения в данных о работе. Вместе с тем, пенсии и социальные выплаты постепенно станут назначаться автоматически, без лишней бюрократии и необходимости приходить для этого в органы Пенсионного фонда», - прокомментировал происходящее премьер-министр Алексей Гончарук.

Согласно решению правительства, в случае одобрения идеи Верховной Радой, электронная версия трудовой книжки уменьшит нагрузку на работодателей и самозанятых работников - ФЛП. Это также упростит поиск работы и формат оформления на нее.

«На заседании Кабмина… также приняли постановление, которым предусмотрено, что граждане смогут попросить своего текущего работодателя передать в электронной форме информацию о стаже до 2000 года (сейчас в Пенсионном фонде есть информация только с 2000 года). Это позволит в будущем сделать назначения пенсий и других социальных выплат полностью дистанционными, без необходимости посещать Пенсионный фонд. Также приняли еще одну крутую штуку. Этим постановлением мы дали возможность получать электронные сервисы Пенсионного фонда (например, всевозможные справки) не только с помощью цифровой подписи, но и с помощью BankID. У цифровой подписи все еще низкое проникновение среди украинцев. Интернет-банками ПриватБанка, monobank и других банков-участников пользуются многие», - отметил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Прокомментировала решение Кабмина и министр социальной политики Юлия Соколовская. Она сообщила, что «отныне появляется возможность того, что бумажная трудовая книжка перестанет быть документом строгой отчетности и отойдет в прошлое». По ее словам, данный шаг упростит поиск и оформление людей на работу.Кроме того, это позволит каждому в несколько кликов, с помощью электронной подписи, получить выписку в электронном кабинете Пенсионного фонда и не бояться потерять трудовую книжку.

«Работники будут уверены, что сведения всегда надежно защищены, а недобросовестный работодатель их не искривит.А когда наступит время оформить пенсионные выплаты, сбор подтверждающих документов будет легким и без хлопот, все данные уже будет знать Пенсионный фонд. Работодатели не будут нагружены лишним кадровым учетом и всегда будутиметьдостоверную информацию о своих работниках», - объяснила министр.

По словам Юлии Соколовской, государство также позаботилось о тех, кто хочет продолжить вести учет своей трудовой деятельности в бумажном виде: «Если ведение книги работодателем является определенным ритуалом, то никто не запрещает вам продолжать дублировать сведения о своей трудовой деятельности на бумаге».

Пока законопроект на сайте парламента не обнародован. Но правительство просит народных избранников свое предложение поддержать.

«Совковые» трудовые отношения

Нововведения, которые наметились сейчас в «трудовой» сфере, - первые шаги относительно реформы Трудового кодекса, который в Украине является самым «архаичным», поскольку не менялся с 1971 года. А поправки, которые в него то и дело вносились, только осложняли ситуацию. Толчком к происходящему стало поручение президента Владимира Зеленского выписать и принять новый кодекс до 1 января 2020 года. Спешка вполне оправдана. Перейти на новые трудовые отношения - обязательство нашей страны в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС. Поскольку это условие до сих пор не выполнено, это вызывает раздражение наших европейских партнеров.

Кроме того, «трудовая реформа» давно перезрела. Кодекс катастрофически устарел и не соответствует современным реалиям, в связи с чем не выполняется большинством работодателей, а действенные механизмы влияния на них практически отсутствуют. Это провоцирует массу претензий со стороны работников и их представителей - профсоюзов, а также потенциальных инвесторов. Для урегулирования проблем нужен новый Трудовой кодекс, разработкой которого сейчас и занимается Зе-команда. Один из векторов реформы - отказ от бумажной трудовой книжки.

Идея не новая. Еще в августе 2015 года на то момент министр экономики Айварас Абромавичус заявил о том, что хочет «похоронить» бумажные трудовые книжки: «Хороним совковое наследие. Выслал на согласование в другие органы пакет законов по отмене трудовой книжки. Ждем реакции».

В ноябре того же года правительство документы одобрило и направило в парламент. Но на этом «реформа» закончилась. Против отмены бумажных трудовых книжек резко выступили депутаты от Блока Петра Порошенко и Оппозиционного блока. Критиковали идею и эксперты. Они акцентировали на том, что, согласно Трудовому кодексу, работа, которая не облагается налогом, не фиксируется, а значит не фиксируется и рабочий стаж за отработанный срок. Кроме того, о стаже до 2000 года информацию придется либо вносить в электронный реестр самостоятельно (пользуясь электронной цифровой подписью или банковской идентификацией), либо такую работу будет выполнять организация-работодатель, что может быть риском «добросовестности». Также работодатель должен полностью изменить принцип формирования рабочего места.

Были и замечания от населения – мол, не сможем проконтролировать записи в реестре и там будут возможны ошибки, не будут в реестрах отражены благодарности, награды и прочее. Еще нельзя исключать кибератак и иных злонамеренных действийотносительно электронных списков. Дескать, нужны гарантии. А их пока нет.

Орисках экспертыговорят и сейчас, особенно, что касается сроков внедрения реформы - электронный документооборот требует времени, тем более в такой стране, как Украина. Ведь вне мегаполисов, в регионах,у граждан (особенно, у пожилых людей) не всегда есть возможностьвоспользоваться интернетом. Да и не все украинцы обзавелись смартфонами.

Существует и неуверенность бизнеса, стоит ли ему выходить из тени, что подразумевает внедрение электронных трудовых книжек. Это подтверждает опрос Европейской Бизнес Ассоциации (за апрель-октябрь 2019 года). Предприниматели ухудшили оценку налоговой системы нашей страны, а это значит, что застой «теневой» экономики продолжится. Показатель «Налогового индекса» остается в отрицательной плоскости на протяжении всей истории исследования с 2011 года. Результаты опроса показали, что количество недовольных качеством налоговых сервисов несколько выросло - 29% (в предыдущем периоде - 24%).

Глава Налогового комитета Ассоциации Владимир Котенко подчеркивает: «Рассмотрение Верховной Радой неоднозначных налоговых инициатив вместе с планами их почти немедленного введения, несомненно, стало стрессовым для предпринимателей, это не могло не повлиять на оценку сотрудничества государства и бизнеса в налоговой сфере. Традиционно бизнесу не хватает времени на обработку нововведений и адаптацию к изменениям, тем более это справедливо в случаях масштабных изменений».

Так есть ли риски у внедрения цифровых трудовых книжек?

Волка бояться…

Адвокат, управляющий партнер ЮФ «Горецкий и Партнеры» Олег Горецкийподчеркивает, что данное решение Кабмина логично, ведь новый состав правительства выбрал курс на диджитализацию и перевод значительной части документов в электронный вид. Одобренные изменения быстро позволят сократить бюрократические процедуры.

«Граждане не будут обязаны при трудоустройстве предоставлять свою трудовую книжку, соответственно, работодателям не нужно ее проверять или хранить. Причем, сведения о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года итак находятся в электронных реестрах. Согласно этим данным будут происходить расчеты пенсий и других социальных выплат. Если украинец имеет трудовой стаж до 2000 года, то есть возможность внести данные в реестр самостоятельно или через работодателя. В таком случае нет необходимости хранить трудовую книжку как носитель информации», - отметил юрист.

По его словам, правительство создало все условия, чтобы гражданин мог легко получить электронный документ с информацией о своем стаже работы, благодаря сети Интернет. Полученный документ он сможет предоставить работодателю, если будет необходимость проверить данные из реестра. Для получения электронного документа необходимо будет сделать несколько действий, а также иметь электронную цифровую подпись. Подлинность документа можно проверить с помощью QR-кода, который автоматически будет накладываться на документ.

«Рисков по поводу утечки информации из реестров нет, так как они будут защищены. Доступ к ним будет иметь только работодатель в плане сведений о своих сотрудниках, а также граждане - исключительно к своей личной информации», - подчеркнул эксперт.

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский отмечает, что данное решение требует изменений многих подзаконных актов. Но положительного в нем много.

«Некоторым работникам рассказывают, что они официально оформлены и за них уплачиваются все предусмотренные законом налоги и взносы. На самом деле это не так, они могли быть не оформлены и страховые взносы за них не выплачивались, но узнают они об этом только тогда, когда обращаются за оформлением пенсии или другой социальной помощи. Предложенный правительством инструмент позволит контролировать данный процесс. Также это инструмент проверки для работодателей, что позволит контролировать достоверность данных, которые работник указываетв своем резюме. Раньше подделать запись в трудовой было очень легко», - говорит эксперт.

По словам управляющего партнера АО «Тарасюк и партнеры»Сергея Тарасюка, каждый Кабмин мнит себя технократическим, и первым делом принимается за ликвидацию бумажных трудовых книжек. Но всякий раз идея вызывает массу вопросов.

«В чем облегчение? В том, что работодатели будут выполнять работу Пенсионного фонда и архива? Сколько это будет стоить для экономики - рабочие часы кадровиков, юристов, бухгалтеров? А что будет с теми работодателями, которые не оцифруют? Вопросов предостаточно. И главный из них - кто будет проверять достоверность оцифрованной трудовой книжки? По такой логике можно все что угодно оцифровать. Думаю, что сотрудники Пенсионного фонда еще долго будут исправлять ошибки так называемой оцифровки и мучить потенциальных пенсионеров справками. Но, несмотря на все страхи и трудности, инициатива - супер. Оформить пенсию онлайн и уберечь здоровье пенсионеров от очередей, хамства и т.д. – похвально», - отметил эксперт.

Он считает, что в целом позитивный эффект от инициативы будет исключительно для государства, простые граждане от оцифровки трудовых книжек ничего не выиграют. Все равно будут собирать справки и подтверждать правильность информации. Между тем, отказ от бумажных трудовых - однозначно назревший вопрос. «Реализовать его просто - стоит только добавить в отчетность по единому социальному взносу должность, и готова база данных по трудовому стажу и размеру страховых взносов. Поэтому не вижу повода лишний раз на этом спекулировать. Намного важнее, к примеру, было бы упростить систему администрирования НДС», - подытожил Тарасюк.

В ожидании цивилизации

В Европе и США трудовые книжки давно ушли в небытие. Там, как правило, используется трудовая карточка. Она предъявляется работодателю только по своему усмотрению, но работодатель обязан внести данные о приеме на работу и об увольнении сотрудника в реестры налоговой и пенсионной систем. У большинства работников есть также книжка социального страхования.

Между тем, вместо трудовых книжек работодатели требуют от соискателей предъявления резюме, диплома об образовании, характеристик с предыдущего места работы. В случае недоверия к поданной информации, поиском данных о потенциальном сотруднике занимается служба безопасности компании.

Трудовая биография фиксируется в налоговых органах на основаниивкладов. Для начисления пенсий используются личные счета граждан, в которых также содержится информация о работодателях, получаемой зарплате и объеме средств. Работник каждый год получает из Пенсионного фонда отчеты о размерах его накоплений и о том, какая его в будущем ожидает пенсия.

К этому идет и Украина. Все удобно, оперативно и контролируемо. Но, чтобы перейти на «цифру» в социальной сфере, нам понадобится время. Главное, чтобы процесс не затягивался. И это напрямую зависит от власти.

Нана Черная