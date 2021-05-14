Беленький выразил надежду, что этот законопроект все же будет скорректирован.

Федерация работодателей раскритиковала законопроект о повышении рентных ставок и ряда других налогов. Таким образом, ФРУ стала на сторону украинских металлургов.

По словам экспертов, внесенные Кабмином изменения приняли без общественного обсуждения и экономического обоснования. Об этом сообщает "5 канал".

Как отметил член Совета Федерации работодателей Сергей Беленький, в Украине крайне тяжелые условия разработки месторождений, достаточно дорогие энергоносители, постепенно заработная плата работников растет, то есть нет никакого преимущества, при этом есть существенные недостатки, логистический - самый главный.

"Принятие необоснованных решений может поставить "на колени" горно-металлургический комплекс, который является одним из крупнейших работодателей и поставщиков валютной выручки", - предупреждают эксперты.

Они отметили, что вышеперечисленные факторы могут привести к девальвации гривны, сокращению рабочих мест и уменьшению налоговых поступлений.

Беленький выразил надежду, что этот законопроект все же будет скорректирован.

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Автор: Григорий Бондарь