Закон может вообще заблокировать на длительное время продажу спиртного и табака в Украине.

Запрет продажи спиртных напитков и сигарет в супермаркетах приведет к резкому росту цен на них и побудит создание монополий.

Об этом говорится в сообщении EBA.

Речь идет о законопроекте нардепа из "Слуги народа" Георгия Мазурашу, зарегистрированного в июле. Если закон примут, то спиртные напитки, включая пиво, удастся купить не в продуктовых магазинах, а только в специализированных точках.

По мнению политика, данный законопроект поможет Украине бороться с массовым употреблением алкоголя и сигарет, которые приводят к заболеваниям, травм и смертей. Законопроект уже передан на рассмотрение.

Читайте такжеСколько будет стоить доллар: курс в обменниках на понедельник, 9 августа"Для оборудования отдельных торговых точек для продажи алкоголя и табака бизнеса необходимо будет задействовать капитальные инвестиции, из-за чего могут вырасти цены на легальную продукцию и увеличится ценовой разрыв между контрафактными и легальными товарами. К тому же, количество официальных точек продаж может существенно сократиться, а кое-где вовсе исчезнуть, что будет побуждать к потреблению контрафакта", – говорят эксперты.

В EBA также отметили, что из-за быстрых сроков воплощения предложенных изменений, предприниматели не будут иметь времени оборудовать места торговли, что может заблокировать продажу спиртного и табака в Украине.

Кроме того, автор законопроекта не предусмотрел регулирование продажи указанных товаров в барах, кафе и ресторанах.

Эксперты отмечают, что в большинстве стран Европы такого запрета нет.

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Автор: Яна Ставская