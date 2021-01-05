В течение следующих дней до введения локдауна правительство, Минздрав и Минэкономики должны более подробно информировать граждан о всех деталях предстоящего жесткого карантина.

Кабинет министров добавил товары бытовой химии и печатную прессу в перечень товаров, которые магазины смогут продавать во время жесткого карантина в Украине с 8 по 24 января.

Читайте такжеПик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в февралеОб этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан в эфире телеканала "Украина 24".

"На внеочередном заседании Кабмина сегодня решения о новых датах локдауна не принимались. По инициативе главы Минздрава Максима Степанова был конкретизирован перечень товаров, которые могут подпадать под запрет продажи на время локдауна. Была добавлена возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти изменения Минздрав сегодня добавил в список товаров, которые можно приобрести", - заявил он.

Второй важный момент, по словам Мокана, заключается в том, что в течение следующих дней до введения жесткого карантина правительство, Минздрав и Минэкономики должны более подробно информировать граждан о всех деталях предстоящего жесткого карантина.

Что этому предшествовало

9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.

4 января Американская торговая палата в Украине отметила, что согласно решению Кабинета министров, с 8 по 25 января на всей территории Украины запрещается торговля любыми товарами, кроме продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян, средств защиты растений. Любые другие товары можно будет заказать только с адресной доставкой.

"Американская торговая палата обращает внимание на то, что речь идет не только о полном закрытии специализированных магазинов. С 8 января даже в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров повседневного потребления: бытовую химию и инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для обучения. Для ограничения доступа посетителей к запрещенным для реализации товарам, согласно решению правительства, супермаркеты будут вынуждены закрывать некоторые отделы или запрещать продажу таких товаров непосредственно при расчете на кассе", - говорится в сообщении.

По мнению компаний-членов палаты, такое решение является прямым ограничением прав потребителей в приобретении необходимой продукции, а также потенциально может приводить к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах.

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Автор: Леся Лещенко