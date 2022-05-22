Эксперт уверен, что сейчас Россия не ощутит всю силу санкций.

Санкции, введенные в отношении России из-за полномасштабного военного вторжения на территорию независимой Украины в полной мере будут ощущаться оккупантом только спустя какое-то время.

Такое мнение в интервью НВ озвучил профессор экономики Мадридской IE Business School Максим Миронов.

"Жесткого эффекта от санкций пока нет. Это как в истории, когда вы потеряли работу, то не сразу начинаете голодать. Вначале вы, наверное, съедаете все, что есть в холодильнике, потом накопления, потом кредитные карточки идут в ход, а потом вы продаете машину. Точно также, пока в российской экономике есть подкожный жирок, который позволяет не сильно волноваться о текущем потреблении. Многие компании, которые ушли или уходят из России, как Ikea или Макдональдс, пока продолжают выплачивать зарплаты, и люди массово не столкнулись с безработицей. Но вскоре это закончится", - отметил эксперт.

Он также отметил, что Россия столкнется с проблемой глобальной безработицы.

"Продажи автомобилей с апреля в России упали в пять раз, упали не только продажи импортных авто, которые естественным образом ушли вместе с собиравшими их на российских линиях западными компаниями, упали продажи в АвтоВАЗе в пять раз, а это значит придется скоро увольнять людей, компания не может работать в убыток, причем все эти увольнения коснутся одного локального места — города Тольятти, Самарская область не такая богатая, чтобы пережить такой ощутимый удар", - отметил Миронов.

По словам эксперта, сохранить рабочие места россиянам будет крайне сложно.

"На днях (мер Москвы - ред.) Сергей Собянин заявил, что забирает на баланс города завод Renault, расположенный в Москве, и возобновляет на нем производство автомобилей Москвич. Для чего это нужно? Для того, чтобы сохранить занятость, фактически Собянин будет субсидировать абсолютно бестолковое производство, чтобы людей не увольняли. Но в Тольятти такого не получится сделать, и через пару месяцев люди просто останутся на улице, это системообразующий бизнес региона. Такие же цифры в целом по автопрому по стране, на Тольятти история не закончится, и это только один частный пример", - заявил эксперт.

Он также отметил, что массовый уход из России брендов оставит россиян без работы.

"Другой пример — Макдональдс, который тоже уходит, и в котором работают 60 тыс. сотрудников и еще тысяч 100 поставщиков. Половина будет работать с тем, кто придет на место Макдональдса, но половина занятых работу гарантированно потеряет, потому что повторять объемы Макдональдса сложно, да и в беднеющей стране люди реже ходят в рестораны быстрого питания. И так по всем отраслям мы видим снижение производства, которое через пару месяцев наиболее вероятно знаменуется всплеском безработицы, что в свою очередь может привести к масштабным социальным потрясениям", - отметил эксперт.

Война против Украины и дефолт России:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России.

19 мая 2022 года министр финансов США Джанет Йеллен заявила о том, что после 5 мая Россия может столкнуться с техническим дефолтом.

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