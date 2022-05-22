В ряде населенных пунктов Черновской области нарушено транспортное сообщение, предупредили спасатели.

Из-за подъема воды в реках Днепр и Десна в Черниговской области затоплено несколько транспортных узлов.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

"Из-за подъема воды в реках Днепр и Десна наблюдается превышение опасных отметок затопления и нарушение транспортного сообщения в ряде населенных пунктов Новгород-Северской, Коропской, Сосницкой, Михайло-Коцюбинской, Менской и Репкинской территориальных громадах", - говорится в сообщении.

Кроме того, ГСЧС сообщает, что сейчас в Черниговской области продолжается разминирование территорий.

За сутки группы пиротехнических работ и подводного разминирования ГСЧС 25 раз привлекались к обезвреживанию взрывоопасных предметов и обнаружили и изъяли 304 таких предмета. Всего с начала военных действий изъято 24 тыс. 068 взрывоопасных предметов.

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Сначала враги сбрасывали бомбы на военные объекты, а затем атаковали и мирные населенные пункты, в частности, Чернигов.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко сказал, что областному центру для восстановления жилого фонда после нанесенных противником ударов потребуется минимум 14 миллиардов гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: