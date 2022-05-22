Из-за подъема воды в реках Днепр и Десна в Черниговской области затоплено несколько транспортных узлов.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
"Из-за подъема воды в реках Днепр и Десна наблюдается превышение опасных отметок затопления и нарушение транспортного сообщения в ряде населенных пунктов Новгород-Северской, Коропской, Сосницкой, Михайло-Коцюбинской, Менской и Репкинской территориальных громадах", - говорится в сообщении.
Кроме того, ГСЧС сообщает, что сейчас в Черниговской области продолжается разминирование территорий.
За сутки группы пиротехнических работ и подводного разминирования ГСЧС 25 раз привлекались к обезвреживанию взрывоопасных предметов и обнаружили и изъяли 304 таких предмета. Всего с начала военных действий изъято 24 тыс. 068 взрывоопасных предметов.
Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля.
Сначала враги сбрасывали бомбы на военные объекты, а затем атаковали и мирные населенные пункты, в частности, Чернигов.
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко сказал, что областному центру для восстановления жилого фонда после нанесенных противником ударов потребуется минимум 14 миллиардов гривень.
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